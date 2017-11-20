Soğanlı’da hayat başladı

Zemin artı 5 kat yapısı, sahip olduğu sosyal donatı alanları, mimari ve teknik özellikleri ile Türkiye’nin örnek projesi olan Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde altyapı, trotuar, park ve çevre düzenlemeleri ile düzenleme çalışmaları sürüyor. 128 bin metrekarelik uygulama alanına sahip olan, bugüne kadar 135 milyon TL kaynak kullanılan Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, sahip olduğu yeşil alan, sosyal donatı alanları, pazar alanı, 800 araçlık açık, 3 bin 200 araçlık kapalı otoparkı, geniş caddeleri ve sokaklarıyla tam bir örnek şehir oldu.

İnşaatların tamamlandığı alanda incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde inşaatlar tamamlanarak daire teslimlerine başlandı. Vatandaşlarımız yeni evlerine taşınıyor. Belediye olarak bizler, yeni bir yaşamın başladığı bölgede altyapı, çevre düzenlemesi ve yollarla ilgili çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz” diye konuştu.

Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi ile Bursa’da örnek bir kentsel dönüşüm modelini hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Toplam bin 769 konut ve 202 ticari alanın bulunduğu proje çerçevesinde anlaşmaya varılan hak sahipleri yeni evlerine taşındı. Birinci etabını 4 kısım olarak inşa ettiğimiz projemizin birinci kısmında hayat başladı. Diğer kısımlarda da kısa süre içinde başlayacak. Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğümüz, bölgedeki parkların yenilenerek düzenlenmesi, tretuvar çalışmaları, kaldırımların düzenlenmesi ile birlikte yollarda dolgu ve asfalt çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Dolgu ve düzenleme çalışmalarının ardından asfalt işine başlayarak çevre düzenleme çalışmalarını kısa sürede tamamlayacağız” dedi.