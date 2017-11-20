Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 12:23

Soğanlı’da hayat başladı

Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’ya kazandırdığı Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde alt yapı, çevre düzenlemesi, park ve yol çalışmaları sürüyor.

Soğanlı’da hayat başladı

20 Kasım 2017 12:23


Zemin artı 5 kat yapısı, sahip olduğu sosyal donatı alanları, mimari ve teknik özellikleri ile Türkiye’nin örnek projesi olan Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde altyapı, trotuar, park ve çevre düzenlemeleri ile düzenleme çalışmaları sürüyor. 128 bin metrekarelik uygulama alanına sahip olan, bugüne kadar 135 milyon TL kaynak kullanılan Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, sahip olduğu yeşil alan, sosyal donatı alanları, pazar alanı, 800 araçlık açık, 3 bin 200 araçlık kapalı otoparkı, geniş caddeleri ve sokaklarıyla tam bir örnek şehir oldu.


İnşaatların tamamlandığı alanda incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde inşaatlar tamamlanarak daire teslimlerine başlandı. Vatandaşlarımız yeni evlerine taşınıyor. Belediye olarak bizler, yeni bir yaşamın başladığı bölgede altyapı, çevre düzenlemesi ve yollarla ilgili çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz” diye konuştu.


Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi ile Bursa’da örnek bir kentsel dönüşüm modelini hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Toplam bin 769 konut ve 202 ticari alanın bulunduğu proje çerçevesinde anlaşmaya varılan hak sahipleri yeni evlerine taşındı. Birinci etabını 4 kısım olarak inşa ettiğimiz projemizin birinci kısmında hayat başladı. Diğer kısımlarda da kısa süre içinde başlayacak. Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğümüz, bölgedeki parkların yenilenerek düzenlenmesi, tretuvar çalışmaları, kaldırımların düzenlenmesi ile birlikte yollarda dolgu ve asfalt çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Dolgu ve düzenleme çalışmalarının ardından asfalt işine başlayarak çevre düzenleme çalışmalarını kısa sürede tamamlayacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
7
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    12°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç