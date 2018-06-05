Soğanlı’da riskli alandaki binalar yıkılıyor

Osmangazi Belediyesi, Soğanlı Mahallesi’nde 35 hektarı rezerv, 7 hektarı ise riskli alan olmak üzere toplam 42 hektar alan üzerinde 4 etap olarak hayata geçirdiği Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde rezerv alandaki bin 769 konut ve 202 ticaret merkezinin inşaatını tamamladı. 128 bin metrekarelik uygulama alanına sahip projeye, 135 milyon TL kaynak kullanıldı. Türkiye’nin kentsel dönüşümüne örnek teşkil eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapılaşmada ideal olarak gösterdiği, zemin artı 5 kat olarak inşa edilen proje, sahip olduğu yeşil alan, sosyal donatı alanları, pazar alanı, 800 araçlık açık, 3 bin 200 araçlık kapalı otoparkı ve geniş caddeleri ile birlikte “Yaşanabilir Şehir” tanımını yeniden ortaya koyuyor.

53 bina yıkılacak

Osmangazi Belediyesi, rezerv alandaki konutların tamamlanmasının ardından riskli alanda yer alan binalarda yaşayan vatandaşlar ile anlaşma sağlayarak yüzlerce vatandaşın rezerv alanda depreme karşı dayanıklı ve modern mimari ile inşa edilen konutlara taşınmasını sağladı. Riskli alandaki binaların boşaltılmasının ardından Osmangazi Belediyesi, bölgedeki binaları kamulaştırarak yıkımına başladı. Toplam 53 binanın yer aldığı riskli alanda, şuana kadar 11 bina kamulaştırılarak yıkıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında geriye kalan 42 binanın daha yıkımı gerçekleştirilecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, riskli alandaki binaların yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Kentsel dönüşüm sayesinde deprem kuşağında yaşayan vatandaşların sağlam konutlarda oturmalarını sağladıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde riskli alanda kalan bölgede çalışmalara başladık. Buradaki konutlarda oturan vatandaşlarımızla anlaşarak, rezerv alandaki konutlara taşınmasını sağladık. Şuanda boşalan binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Bu binaları çevre güvenliğini tehdit etmemesi adına hızlı bir şekilde yıkıyoruz. Şuana kadar 11 binayı yıktık. 42 bina da yıkıma hazır vaziyette bulunuyor. Geriye kalan binaları da önümüzdeki günlerde yıkacağız. Binaların yıkımının tamamlanmasının ardından bu bölgede de kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.