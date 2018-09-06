Soğanlı’da yeni bir şehir doğdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapılaşmada ideal olarak gösterdiği, zemin artı 5 kat olarak inşa edilen ilk proje olan Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, sahip olduğu yeşil alan, sosyal donatı alanları, pazar alanı, 800 araçlık açık, 3 bin 200 araçlık kapalı otoparkı ve geniş caddeleri ile birlikte “Yaşanabilir Şehir” tanımını yeniden ortaya koyuyor. Osmangazi Belediyesi, rezerv alandaki konutların tamamlanmasının ardından riskli alanda yer alan binalarda yaşayan vatandaşlar ile mutabata vararak yüzlerce vatandaşın depreme dayanıklı ve modern mimari ile inşa edilen konutlara taşınmasını sağladı. Riskli alandaki binaların boşaltılmasının ardından Osmangazi Belediyesi, binaların yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Riskli alandaki yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, riskli bölgede boşaltılan binaların yıkım çalışmalarının yaklaşık 1 ay içinde tamamlanacağını söyledi. Kentsel dönüşüm sayesinde deprem kuşağında yaşayan vatandaşların sağlam konutlarda oturmalarını sağladıklarını kaydeden Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi’nin Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan iki bölge var. Bunlardan birisi rezerv alanı, diğeri riskli alan. Bizler, rezerv alanında inşaatları bitirerek, riskli bölgedeki vatandaşlarımızla anlaşmaya geçtik. Vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde 74 parsel ile anlaştık. Bu parsellerdeki binaların yıkım süreci başladı. Vatandaşlarımızın yeni konutlara taşınmasının ardından yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu bölgede bitişik nizam binalar olduğu için itinayla yıkılıyor. Çalışmaların diğer binalara zarar vermemesi gerekiyor. Bugüne kadar 34 tane bina yıkıldı. Önümüzdeki günlerde de kalan 32 binanın yıkımını gerçekleştireceğiz” dedi.

Yıkım çalışmaları sırasında bazı engellerle karşılaştıklarını ifade eden Dündar, “Bu engellerden biri de yeni uygulanmakta olan asbest testi. Asbest testinin tamamlanmasının ardından yıkıma geçiliyor. Bunun haricinde binalardaki aboneliklerin iptali de bekleniyor. Özellikle doğalgaz aboneliğinin iptalinde de bazı sıkıntılar yaşanıyor. 2 bina tek saatten gazını alıyor. Bu yüzden yıkım süreci uzayabiliyor. Riskli bölgede hızlı bir şekilde yıkımları sürdürüyoruz. Yıkımların ardından da molozları kaldırarak, kötü görüntüye izin vermiyoruz” diye konuştu.