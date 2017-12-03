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03 Aralık 2017 09:17

Soğuklar başladı, ama yine ciğerlerimiz yandı

Kışın başlamasına rağmen orman yangınları sürüyor.

Soğuklar başladı, ama yine ciğerlerimiz yandı

03 Aralık 2017 09:17

Kasım ayında ülke genelinde 52 orman yangını çıktı.


Havaların soğumasına rağmen ormanlardan yine acı haberler peş peşe geliyor. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, kasım ayı boyunca 52 orman yangını meydana geldi. Yangınların büyük bölümü aynı gün yapılan müdahalelerle söndürüldü. Kasım ayı boyunca Osmaniye’den Trabzon’a, Amasya’dan Kastamonu’ya, Trabzon’dan Muğla’ya birçok ilde tam 52 ayrı orman yangını çıktı. Arozöz ve dozerlerin karadan müdahale ettiği yangınlarda ağaçlarla birlikte ormanda yaşayan hayvanlar da zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğü, pastırma sıcaklarından yararlanıp ormanlık alana giden vatandaşların hassas olması gerektiğini bildirdi.




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