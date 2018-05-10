Sohbetlerine katılmayınca gözaltına alınmasını istediler

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı. Duruşmada dinlenen tanıklardan E.Y, FETÖ denilen örgütün, onların saflarında yer almayınca kendisinin iflas etmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Örgütün o dönem adamları aracılığıyla kestiği vergi cezaları yüzünden iflas ettiğini öne süren tanık, "Bana ’Bizim sohbetlerimize katıl bize bağış yap’ dediler. Ben kabul etmeyince bana sanıklardan ’E.K’nın emniyette ve adliyede tanıdıkları var isterse seni gözaltına aldırabilir’ dediler. Ben de bundan korktum ve sohbetlere gitmeye başladım. Dönemin valisi Şahabettin Harput, sürekli sanıklardan E.K. ile gezerdi. E.K. için ’Validen daha güçlü’ diyorlardı. Harput için de örgüt mensupları ’Bizim adamımız’ derdi. Ayrıca bu yapı Erdoğan’ın iktidardan düşmesi için ellerinden geleni yapıyorlardı." diye konuştu.

Diğer tanık S.Y. de bir dönem FETÖ’ye ait kapatılan Bursa Girişimci İş Adamları Derneği (BUGİAD) üyesi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sanıkları dernekten tanıyorum. 17-25 Aralık sürecinden sonra BUGİAD kendilerine yakın STK’larla birlikte hükümeti eleştiren bir deklarasyon yayınladı. Bu deklarasyonu sanıklardan Ali Fuat Er okudu. Bunlar FETÖ lehine birçok şey yaptı ama PDY üyeliği yapıp yapmadıklarını, darbe kalkışmasına destek olup olmadıklarını bilmiyorum. Sanıklardan E.K’nın yurt dışı gezilerine gittiğini ve Pensilvanya’da Fetullah Gülen’i ziyaret ettiğini duydum. Sanıklardan M.K. bu örgüte maddi ve manevi her türlü desteği vermiş ve yaptıkları her şeyin arkasında durmuştur. Üstelik bunları siyasal bir eylem olarak yaptığını düşünüyorum çünkü 17-25 Aralık sürecinden sonra bizzat bana ’Tüm bunların hesabı sorulacak. AK Parti’den ve adaletten hesap sorulacak’ ifadelerini kullandı. Ayrıca M.K. Bank Asya’nın kurtarılmasını ve BUGİAD gibi derneklere sahip çıkılmasını da söylüyordu."

Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.