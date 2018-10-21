Sokağı kanalizasyon suyu bastı

Bursa'da gece yağan yağmurun ardından kanalizasyonun taşması sonucu sokağı lağım suları bastı.

Bursa'da dün gece yağmurdan dolayı Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Ulukışla Sokak'taki giderlerin taşması sonucu evler ve sokak lağım suları içinde kaldı. Sokakta oturan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Kanalizasyon suyunun yanından geçen ve etrafında oynayan çocukların hasta olabileceğini belirten vatandaşlar, belediye ekiplerini aramalarına rağmen gelen olmadığını söyledi. Mahalle sakinlerinden Nazmi Öztemur, “16 senedir mahallenin sakiniyim. Aşırı yağmur yağdığından kanalizasyon taşıyor. Ekipleri arıyoruz ama kimse gelmedi. Bu durumdan şikayetçiyiz” dedi.

Yağmur yağdıktan sonra kanalizasyon sularının dışarıya vurduğunu ifade eden Murat Uygur ise, sokağı ve zemin katları su bastığını söyledi.