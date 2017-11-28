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28 Kasım 2017 16:06

Sokağın Aynası Orhan Kemal Sempozyumu yazar ve sanatçıları buluşturacak

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Yılın Yazarı Orhan Kemal faaliyetleri sempozyumla sona erecek.

Sokağın Aynası Orhan Kemal Sempozyumu yazar ve sanatçıları buluşturacak

28 Kasım 2017 16:06

Çok sayıda yazar, sanatçı ve akademisyenin katılacağı Sokağın Aynası Orhan Kemal Sempozyumu’nda düzenlenecek oturumlarda usta yazar ele alınacak.


Orhan Kemal, 2017 yılı boyunca, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün düzenlediği söyleşiler, okumalar, dinletiler, atölyeler, yarışmalar ve sergilerle anıldı. Orhan Kemal’in romanlarında, hikayelerinde, tiyatro oyunlarında ve senaryolarında yansıttığı toplumsal hayat bütün yönleriyle ele alındı. 2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal etkinliklerinin kapanışı 8-9 Aralık tarihlerinde düzenlenecek kapsamlı bir sempozyumla gerçekleştirilecek. “Sokağın Aynası Orhan Kemal Sempozyumu” adıyla Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenecek programda usta yazar ve edebiyatı ele alınacak.


Sokağın Aynası Orhan Kemal Sempozyumu, “Cebinde Birkaç Kuruş” adlı müzikli dinletiyle başlayacak. Sempozyum için özel olarak hazırlanan dinletide yazarın “Bir Çocuk”, “Üçüncü”, “Eczanedeki Kız” ve “Mavi Taşlı Küpeler” adlı hikâyeleri yer alıyor. Hikâye ile müziğin iç içe geçtiği dinleti, tematik bir bütünlük içinde, sokak atmosferiyle sahneye aktarılıyor.


Sempozyumda düzenlenecek oturumlara katılacak yazar, sanatçı ve akademisyenler Orhan Kemal ‘i farklı yönleriyle konuşacak.


Sokağın Aynası Orhan Kemal Sempozyumu 9 Aralık Pazar günü Zeynep Göknur Yıldız yönetimindeki Nilüfer Çoksesli Korosu’nun Yılın Yazarı Orhan Kemal için özel olarak gerçekleştireceği konserle kapanıyor. Konserde Turgay Erdener’in, Hasan Uçarsu’nun ve Nedim Yıldız’ın, yazarın şiirlerinden yaptığı bestelerin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek. Gecede, konserin ardından Yılın Yazarı Öykü Ödülü töreni de gerçekleştirilecek.




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