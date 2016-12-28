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28 Aralık 2016 16:01

Sokak hayvanları sahipsiz kalmadı

Sokak hayvanları sahipsiz kalmadı

28 Aralık 2016 16:01

Osmangazi Belediyesi, 2016 yılında 444 sokak hayvanını sahiplendirdi.
Türkiye’nin her yerinden sokak hayvanlarına kucak açan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, her yıl yüzlerce hayvanın sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağlıyor. Sokaklardan toplandıktan sonra kısırlaştırılan, aşı ve tedavisi yapılan hayvanların bir kısmını doğal ortamlarına bırakılırken, bir kısmı da yeni sıcak yuvalara kavuşturuluyor. 2016 yılında merkeze getirilen 444 hayvan sahiplendirildi.
Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından her yıl sokaklardan yüzlerce kedi ve köpek toplanıp merkeze getiriliyor. Doğum günü hediyesi, karne hediyesi veya geçici bir hevesin giderilmesi için fazla düşünülmeden pet-shoplardan alınan bu hayvanlar maalesef ki bir süre sonra sokaklara terk ediliyor. Sıcak bir yuvada sevilip ilgi görmeye alışmış bu hayvanlar yalnız kaldıklarında ciddi travmalar yaşıyorlar. Tüm hayvan severleri pet-shoplardan hayvan almak yerine barınaklardan hayvan sahiplenmeye davet ediyorum” dedi.



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