Sokak hayvanlarına 4 ton yem

Ekipler, sokak hayvanları için muhtelif noktalara 4 ton yem bıraktı.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından soğuk hava yüzünden yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 8 ayrı ekiple 4 ton yem dağıtımına başladı. Şehrin muhtelif yerlerinde toplu halde bulunan sokak hayvanları için yapılan yem dağıtıldı. Bunun yanı sıra hayvanseverlerin de beslediği sokak hayvanlarının bulunduğu noktalara hayvan yemi bırakıldı.

Kış mevsiminde hava şartlarının etkilediği sokak hayvanlarına en büyük destek Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, tüm ilçelerde görevlendiği 8 ayrı ekiple, sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere 4 ton yem dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi, gönüllü olarak çalışan sivil toplum kuruluşlarına da destek veriyor. Bu amaçla vatandaşların da dışarda besleme yaptığı noktalara kış boyunca periyodik olarak yem bırakılacak.