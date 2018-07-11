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11 Temmuz 2018 16:37

Sokak hayvanlarına can suyu

Osmangazi Belediyesi, yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için ilçedeki muhtarlıklara su kapları dağıtıyor.

Sokak hayvanlarına can suyu

11 Temmuz 2018 16:37


Sıcak yaz günlerinde susuzluktan kavrulan ve aç kalan sokak hayvanlarının yardımına koşan Osmangazi Belediyesi, ilçedeki muhtarlıklara can dostlar için su kabı dağıttı. Muhtarlar ve hayvan sever vatandaşlar tarafından içerisine su konularak mahallelerin çeşitli noktalarına yerleştirilen kaplar sayesinde can dostlar, sıcak yaz günlerinde bir mağduriyet yaşamıyor. İlçede görev yapan muhtarları ziyaret ederek su kaplarını teslim eden Osmangazi Veteriner İşleri Müdürü Dilek Yosun, “Osmangazi Belediyesi olarak sıcak yaz günlerinin yaşandığı bu dönemde sahipsiz sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarının karşılanması adına ilçemiz sınırlarındaki muhtarlıklara kaplar dağıtıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz bu kaplar, muhtarlarımız tarafından hayvan sever vatandaşlara veriliyor. Gerek muhtarlarımız gerekse de vatandaşlarımız tarafından içerisine su konularak cadde ve sokakların yanı sıra parklar ile ev ve iş yerlerinin önüne bırakılan bu kaplar sayesinde can dostlarımız sıcak günlerde su ihtiyacını karşılıyor. Bu kaplardan almak isteyen vatandaşlarımız mahalle muhtarlarından temin edebilirler” dedi.


Osmangazi’deki can dostların sahipsiz olmadığını ifade eden Yosun, “Osmangazi Belediyesi olarak sahipsiz hayvanlar için ilçemizin 25 farklı noktasına beslenme odakları yerleştirdik. 11 farklı noktada da su odağımız yer alıyor. Haftalık olarak bu beslenme ve su odaklarının temizlik ve bakımını yapıyoruz. Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak can dostlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması adına hizmetlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.


Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar da, böyle bir hizmetten dolayı başta Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür hizmetlerin devam etmesini istedi.




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