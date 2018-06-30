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30 Haziran 2018 13:48

Sokak hayvanlarına ‘Yıldırım’ destek

Sıcak yaz aylarında sokak hayvanlarına yönelik “Onlar için bir kap su” sloganıyla başlattığı kampanyaya devam eden Yıldırım Belediyesi, vatandaşları bu konuda hassasiyete davet etti.

Sokak hayvanlarına ‘Yıldırım’ destek

30 Haziran 2018 13:48


Yaz aylarında su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçedeki çeşitli noktalara su odakları koyan Yıldırım Belediyesi, 2014’den bu yana 8 bin adet plastik su kabını hayvanseverlerden gelen talep üzerine vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Yıldırım Belediyesi ayrıca 90 kedi evi, 8 köpek besleme noktası, 3 otomatik yemlik ve 122kuş evi de yaparak sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadı.


Hayvanların su ve beslenme ihtiyaçlarını gidermek için titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yaz aylarında sıcak havalarla birlikte fazlasıyla hissedilen susuzluğun diğer canlılar için de büyük bir sıkıntı olduğunu hatırlatarak hemşehrilerimizi kapılarının önüne bir kap su koymaya davet ediyorum” dedi.


İlçenin pek çok noktasındaki led ekranlar ve afişler ile vatandaşları hassas olmaya çağırarak sokak hayvanlarını da Yıldırım’ın sâkini olarak gördüklerini dile getiren Başkan Edebali, “Biz, inşa ettikleri ibadethanelere kuşlar için yuvalar yapan, kış aylarında aç kalan yaban hayvanlarını doyurmak için vakıflar kuran bir kültürün mirasçılarıyız. Bu da bize bir sorumluluk yüklüyor. Dolayısıyla ilçemizde sokak hayvanları sahipsiz değil, onların da sorumluluğu bizim üzerimizde” ifadelerini kullandı.




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