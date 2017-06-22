Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 13:32

Sokak köpeğine tümör ameliyatı

Bursa’da karnında 6 kiloluk tümör bulunan sokak köpeği, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde 4 saat süren operasyonun ardından hayata tutundu.

Sokak köpeğine tümör ameliyatı

22 Haziran 2017 13:32


Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, karnında 6 kiloluk tümör bulunan sahipsiz bir köpeğin hayata tutunmasını sağladı. Barınak ekipleri tarafından Gökçeören Mahallesi’nde bulunan 5 yaşındaki kangal kırması cinsi köpek, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük ve en donanımlı merkezlerinin başında gelen Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne getirildi. Yapılan tetkiklerde köpeğin karnında 6 kiloluk tümör olduğu belirlendi. Barınak ekipleri, vakit kaybetmeden köpeği ameliyata aldı. Yaklaşık 3 saat süren başarılı bir ameliyatın ardından köpeğin vücudu tümörden temizlendi. Ekiplerin ‘Yaşam’ adını verdiği köpek, ameliyatın ardından hayata yeniden ‘merhaba’ dedi.


Yoğun bakımda çıkan ve Yaşam, ayağa kalktı. Tamamen iyileşene kadar Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde tutulacak olan köpek, daha sonra doğal ortama bırakılacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:10
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!