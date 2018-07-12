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12 Temmuz 2018 15:31

Sokak köpekleri tedavinin ardından doğal yaşama alanlarına kavuştular

Saldırgan davranışları sebebiyle vatandaşları rahatsız eden 5 sokak köpeği, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sağlık kontrolleri ve ıslah çalışmalarının ardından doğal yaşama alanlarına bırakıldı.

Sokak köpekleri tedavinin ardından doğal yaşama alanlarına kavuştular

12 Temmuz 2018 15:31


Bursa’da Nilüfer Belediyesi’ne vatandaşlardan gelen talep üzerine, İhsaniye Mahallesi’nde saldırgan tavırlar sergileyen ve ısırma vakasına karışan 5 sokak köpeği, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından toplanarak müşahede altına alındı. Köpekler, gerekli sağlık kontrollerinin ve rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde kontrollü bir şekilde doğal yaşama alanlarına bırakıldı.


Köpekler, doğal yaşam alanlarına uyum sağlayabilmeleri için, Nilüfer ilçe sınırları içerisinde bulunan beslenme odakları civarına bırakıldı. Beslenme odaklarının günlük mama ve su ihtiyaçları Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından her gün rutin olarak karşılanıyor.




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