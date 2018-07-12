Sokak köpekleri tedavinin ardından doğal yaşama alanlarına kavuştular

Bursa’da Nilüfer Belediyesi’ne vatandaşlardan gelen talep üzerine, İhsaniye Mahallesi’nde saldırgan tavırlar sergileyen ve ısırma vakasına karışan 5 sokak köpeği, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından toplanarak müşahede altına alındı. Köpekler, gerekli sağlık kontrollerinin ve rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde kontrollü bir şekilde doğal yaşama alanlarına bırakıldı.

Köpekler, doğal yaşam alanlarına uyum sağlayabilmeleri için, Nilüfer ilçe sınırları içerisinde bulunan beslenme odakları civarına bırakıldı. Beslenme odaklarının günlük mama ve su ihtiyaçları Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından her gün rutin olarak karşılanıyor.