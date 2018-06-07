Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 09:58

Sokak ortasında eşini bıçaklayan adama 18 yıl hapis cezası

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde boşanma aşamasında olduğu 17 yıllık eşi Emine Yıldırım’ı 5 yerinden bıçaklayan Ümit Yıldırım hakkında 18 yıl hapis cezası kararı verildi.

Sokak ortasında eşini bıçaklayan adama 18 yıl hapis cezası

07 Haziran 2018 09:58


Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde eşi Emine Yıldırım’ı işe gittiği yol üzerinde bekleyen ve geldiğini görünce yanına gidip konuşmak isteyen Ümit Yıldırım, eşi konuşmak istemeyince yanındaki bıçakla 5 yerinden bıçaklamıştı. Olaydan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Emine Yıldırım hayatta kalmayı başarmış, kendisini bıçaklayan Ümit Yıldırım ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.


Hakkında eşini öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis istemiyle Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Ümit Yıldırım hakkında karar verildi. Önceki celselerde kendini "Üzgünüm ve çok pişmanım aramızda geçimsizlik vardı 17 yıllık evliyiz eşim ve çocuklarımı çok seviyorum. Olay günü otobüs durağında bekledim, eşimin geldiğini görünce yanına gidip konuşmak istedim. Bana benimle konuşmak istemediğini söyledi. 17 yıllık evliyiz, 2 çocuğumuz olmasına rağmen bana karşı tavrını anlayamadım. Kocası, çocuklarının babası değilmişim gibi davrandı. Ben o anda kendimi kaybetmişim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" sözleri ile savunan Ümit Yıldırım mahkeme heyetini ikna edemedi. Heyet Yıldırım’ın eşini kasıtlı olarak öldürmeye çalıştığına kanaat getirdi. Müebbet hapsi istenen Yıldırım’a söz konusu eylemi teşebbüste kaldığı gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç