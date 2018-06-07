Sokak ortasında eşini bıçaklayan adama 18 yıl hapis cezası

Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde eşi Emine Yıldırım’ı işe gittiği yol üzerinde bekleyen ve geldiğini görünce yanına gidip konuşmak isteyen Ümit Yıldırım, eşi konuşmak istemeyince yanındaki bıçakla 5 yerinden bıçaklamıştı. Olaydan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Emine Yıldırım hayatta kalmayı başarmış, kendisini bıçaklayan Ümit Yıldırım ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hakkında eşini öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis istemiyle Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Ümit Yıldırım hakkında karar verildi. Önceki celselerde kendini "Üzgünüm ve çok pişmanım aramızda geçimsizlik vardı 17 yıllık evliyiz eşim ve çocuklarımı çok seviyorum. Olay günü otobüs durağında bekledim, eşimin geldiğini görünce yanına gidip konuşmak istedim. Bana benimle konuşmak istemediğini söyledi. 17 yıllık evliyiz, 2 çocuğumuz olmasına rağmen bana karşı tavrını anlayamadım. Kocası, çocuklarının babası değilmişim gibi davrandı. Ben o anda kendimi kaybetmişim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" sözleri ile savunan Ümit Yıldırım mahkeme heyetini ikna edemedi. Heyet Yıldırım’ın eşini kasıtlı olarak öldürmeye çalıştığına kanaat getirdi. Müebbet hapsi istenen Yıldırım’a söz konusu eylemi teşebbüste kaldığı gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verildi.