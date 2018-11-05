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Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir kişi sokak ortasında silahla yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi sokak ortasında silahla yaralandı.


Öğle saatlerinde İstiklal Caddesi'nde PTT aralığından 6 - 7 el silah sesi duyuldu. M.Z. isimli şahıs, Ş.A. tarafından iki bacağından ve karın bölgesinden vurularak yaralandı. Kaymakamlıkta görevli polisler tarafından hükümet konağına alınan şahıs, niçin vurulduğunu bilmediğini söyledi. Yaralı M.Z. 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Asayiş Büro ekipleri tarafından zanlı Ş.A. kısa sürede yakalanarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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