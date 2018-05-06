Sokak oyunları şenliği, 14 Mayıs’ta başlıyor

Bursa Sokak Oyunları Şenliği, olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mayıs Pazartesi gününe ertelendi.

Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, erteleme kararının ‘yağışlı hava nedeniyle’ alındığı ifade edildi.

Çocuklara ‘oyun’ daveti

Bursa Kent Müzesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘Sokak Oyunları Şenliği’, bu yıl yine renkli ve coşkulu anlara sahne olacak. Çocukları 2007 yılından itibaren sokaklarda özgürce oyun oynamaya davet eden şenlik, Bursa’nın en renkli ve sesli organizasyonu olacak. 7 Mayıs Pazartesi günü Pınarbaşı Parkı’nda 12. kez gerçekleştirilecek olan etkinlik ile binden fazla çocuk, gün boyu sürecek oyun ve renkli gösterilerle doyasıya eğlenecek. Geçmişin unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yeniden canlandırılması hedeflenen organizasyonda; yakan top, samıdık, ip atlama ve körebe gibi pek çok oyun oynanacak.

Renkli kortej yürüyüşü

12. Sokak Oyunları Şenliği, 14 Mayıs Pazartesi günü saat 11.30’da Saltanat Kapı önünden çocukların renkli kortejiyle başlayacak. Kız Lisesi bando takımının da eşlik edeceği kortejde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Reşit Paşa, Osmangazi, İstiklal, Merinos, Uludağ, Dörtçelik, Namazgâh İhsan Dikmen, Muradiye, 1. Murat, Mehmet Aker, Fethiye Şehit Öğretmen Şekip Akın, Ş.J. Er Halim Çimen ve Ali Firdevs Lizor ilkokullarından öğrenciler bulunacak. Korteje katılan çocuklar, dünyayı oyunla yorumlayan dövizleri ve günümüzde yerini bilgisayar oyunlarına bırakan sokak oyunlarının hatırlatıldığı sloganlarıyla Pınarbaşı Parkı’ndaki şenlik alanına yürüyecek. Tüm çocuklara açık olan ve katılan herkesin oyun oynamanın tadını doyasıya yaşayacağı etkinliğe, Ali Karasu İlkokulu Halk Oyunları ekibi gösterileri ile renk katacak.

Şenlik alanında belirlenen istasyonlarda ise Bursa Kent Müzesi ve Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü gönüllü öğrencileri önderliğinde, çocuklara ‘unutulmaya yüz tutmuş’ sokak oyunları oynatılacak.