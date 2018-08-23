Somalili çocukların bayramlıkları Bursa’dan

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğiyle, Somali’deki kardeş şehir Galkayo’daki yetim çocuklara bayramlık kıyafet yardımı yapıldı. Somali’nin Puntlan Eyaleti’nde bulunan Galkayo şehrindeki yetim çocukların bayramlıkları Bursa’dan gönderildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Galkayo’daki 4 farklı yetimhanedeki çocuklara kıyafet yardımında bulunulduğunu söyledi. Aktaş, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “BEKSİAD işbirliğiyle hazırladığımız bayramlık kıyafetleri Somali’deki kardeş şehrimiz Galkayo’da bulunan 4 yetimhaneye Kurban Bayramı öncesinde ulaştırdık. Yetimlere, hayatlarında ilk defa yeni kıyafetlerini ulaştıran herkesten Allah razı olsun” dedi.

Kurban Bayramı’nı, Bursa’dan kendilerine ulaştırılan ve hediye edilen yeni kıyafetlerle karşılayan yaklaşık 600 çocuğun sevinci ve heyecanı da gözlerine yansıdı. Somalili yetkililer, çocukların mutluluğunu paylaşırken, Bursa’dan Somali’ye yardım elini uzatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BEKSİAD üyelerine de teşekkür etti. BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız da bayramda anlamlı bir organizasyona destek olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.