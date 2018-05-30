Somalili yetimlere bayram hediyesi

Birlik, beraberlik ve huzur ayı ramazanda sosyal faaliyetlerine hız veren Büyükşehir Belediyesi, BEKSİAD sponsorluğunda 4 farklı yetimhanede yaklaşık 600 yetim çocuğun bulunduğu Galkayo’ya kıyafet yardımında bulundu. BEKSİAD yönetim kurulu üyelerini ve Galkayo’dan eğitim için Bursa’;ya gelen Somalili öğrencileri makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bereket ayı olan ramazanda belediye ve diğer kurumların yardım çalışmalarının sürdüğünü hatırlattı. Anadolu insanının tarih boyunca durum ve şartlar ne olursa olsun mazlum coğrafyalara sahip çıktığını söyleyen Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’;nin de mazlum coğrafyadaki insanlara ulaşmaya çalıştığını vurguladı. 7 ayrı ülkede iftar organizasyonları düzenleyerek erzak yardımında bulunduklarını ifade eden Başkan Aktaş, kardeş şehir olan Galkayo’da iç karışıklıklar nedeniyle 4 farklı yetimhanede 600’;e yakın yetim çocuğun yaşadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’;ın havaalanı olmayan Somali’;ye giderek oradaki insanların acı ve sıkıntılarına ortak olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, zamanla aradaki bağların daha da güçlendiğini, eğitim için ülkemize Somalili gençlerin geldiğini anlattı. Ata yadigarına sahip çıkmayı öncelikli görev olarak bildiklerini kaydeden Başkan Aktaş, "Bunlar dini, ahlaki, insani görevlerimizden birsidir. Bu manada tüm mazlum coğrafyalara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Galkayo’;da 600’;ü aşkın yetim çocuk var. Büyükşehir Belediyesi olarak bu ramazanda yetimlere şefkat ve merhamet gösterilmesi gerektiği düsturundan hareketle yavrularımızı sevindirmek istedik. Çocuklarımızın Ramazan Bayramı’;na gülen yüzlerle girmesi için Büyükşehir Belediyesi ve BEKSİAD olarak kıyafet tedariği yaptık. Pantolon, gömlek ve tişörtlerden oluşan giyim desteğimizi bölgedeki yurtlara ulaştıracağız. Onların bayram sabahını süslemek istedik. BEKSİAD’a güzel bir işe aracılık ettiği için teşekkür ediyorum. Bu hayır vesilesiyle işleri daha da bereketlensin. Projeye vesile olan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’;na ve Milletvekili Cemalettin Kani Torun’;a da teşekkür ediyorum" dedi.

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ise böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Bursa’;nın kardeş şehir ilan ettiği Galkayo’;ya yardım için üzerlerine düşen görevi seve seve yapacaklarını söyleyen Yıldız, dernek olarak sosyal sorumluluk adıyla birçok projeyi yürüttüklerini ifade etti.