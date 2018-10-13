Sonbaharda enfeksiyonlara dikkat

Özel Bursa Hayat Hastanesi doktorlarından Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, sonbahar döneminde insanların kapalı yerlerde uzun süre kalmaya başladığını ve buraların iyi havalandırılmaması yüzünden mikropların hava yoluyla daha kolay bulaştığına dikkat çekti. Dr. Gürkan, bunu yanı sıra sigara içmenin ya da dumanına maruz kalmanın, yetersiz ve dengesiz beslenmenin, uykusuzluğun ve aşırı yorgunluğun vücut direncini düşürerek hastalıklara daha kolay yakalanmamıza sebebiyet verdiğini belirtti.

Solunum yolu enfeksiyonlarının, konuşma ve hapşırma sırasında havaya saçılan damlacıkların başkası tarafından teneffüs edilmesi, el sıkışma, sarılma ve öpme gibi basit yollarla bulaşabileceğini vurgulayan Dr. Gürkan, “Solunum yolları enfeksiyonlarının yüzde 70 - 80 virüsler, kalanı da bakteriler sebebiyle oluşur. Virüsler antibiyotiklerle öldüremezler ve bu yüzden her teneffüs yolu enfeksiyonu rahatsızlığında antibiyotik kullanmak gereksizdir” dedi.

Dr. Gürkan, solunum yolu enfeksiyonlarında burun akıntısı ve tıkanıklığı, ateş yüksekliği, öksürük, balgam, hapşırık, baş ağrısı, geniz akıntısı, boğaz ağrısı, iştahsızlık, göğüs ve kas ağrıları gibi şikâyetler olabileceğini ifade ederek, tedavi önerilerini şöyle sıraladı:

“Tedavi süresince sigara dumanı olmayan bir ortamda istirahat edilmeli ve bol sıvı tüketilmelidir. Ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlarla tedavi yöntemi uygulanır ve burun şikâyetleri için damla kullanılabilir. Antibiyotik tedavisi ancak hastalığınıza bakteriyel bir enfeksiyon eklendiyse yapılabilir. Bazı tedavi edilemeyen solunum yolu enfeksiyonları, özellikle bağışıklık sistemi düşük kişilerde zatürreeye ilerleyebilir, hatta ölüme de sebebiyet verebilir.”

Basit tedbirlerle bu enfeksiyonlardan korunabileceğine dikkat çeken Dr. Fulya Gürkan, “Sigara içmemek ve sigara içilen ortamlar bulunmamak çok önemli. Kalabalık ve kapalı ortamlara, iyi havalandırılmayan yerlere mümkün oldukça girilmemeli. Vücut direncimizi yüksek tutmak içinse, dengeli beslenmeli, bol sıvı almalı, spor yapmalı, yeterli uyumalı ve olabildiğince güneş ışığından faydalanmalıyız. Ellerimizi sık sık sabunla yıkamalı ve steril tutmalıyız. Bunun yanı sıra riskli kişilerin grip aşılarını ve zatürree aşılarını yaptırmaları da oldukça önemli” diye konuştu.