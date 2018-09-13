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Sönmez Holding'ten 86 milyon liralık dev yatırım

Türk ekonomisine güvenlerinin sonsuz olduğunu dile getiren Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez, tekstil sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinde kapasite ve kaliteyi artıracak 86 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.


1975 yılında kurulan ve Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden olan Sönmez Holding yatırımlarını sürdürüyor. Son dönemlerde yaşanan ekonomik durgunluğa rağmen, Türkiye ekonomisine olan güvenlerinin asla sarsılmadığını belirten Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez, toplamda 86 milyon TL'yi bulan yeni yatırımlarının Bursa ve Türkiye ekonomisine hayırlı olmasını diledi. Holding bünyesinde faaliyet gösteren Sönmez Pamuklu Sanayi A.Ş. (SPS) iplik fabrikasının modernizasyonu sağlayan ilk yatırımla ürün yelpazesi genişleyecek. 70 milyon liralık yatırımla verimlilik ve üretim kapasitesi iki katına çıkarken, enerji tasarrufunda da önemli kazanımlar sağlanacak.


Son teknoloji devrede


Celal Sönmez, “Sönmez Holding olarak, kurucumuz Ali Osman Sönmez'in çizdiği yolda sürekli gelişerek ve yenilikleri bünyemize katarak ilerlemeye devam ediyoruz. SPS'ye yapılan yatırımla son teknoloji üretime de başlanmış olacak” dedi. 'Airjet' teknolojisine sahip makineler ile iplik üretimini hava kullanılarak gerçekleştireceklerini belirten Celal Sönmez, böylece ürünlerin daha kaliteli ve verimli olacağını sözlerine ekledi.


ABD'den Avustalya'ya


Bugün turizm, enerji, çimento, teknoloji, inşaat, perakende ve AVM işletmeciliği başta olmak üzere birçok alanda faaliyetini sürdüren Sönmez Holding, ikinci yatırımı ise ASF İplik Dokuma ve Boya Sanayi A.Ş'de gerçekleştiriyor. 10 milyon lirayı bulan yatırımla beraber burada da son teknoloji makinelerin kullanılmaya başlayacağını söyleyen Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez, ASF'nin ABD'den Çin'e, Avustralya'dan Almanya'ya kadar çok geniş bir yelpazede ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Sönmez, “Yaptığımız makine yatırımları ve ürün geliştirme çalışmalarımız, ülkemize verdiğimiz değerin göstergesidir” ifadelerini kullandı.


Yatırımlar sürecek


Sönmez bir diğer yatırımlarının ise Sönmez Raşel şirketine yapılacağını belirterek, tutarın 6 milyon lira olduğunu söyledi. Türkiye ekonomisinin dış müdahalelere karşı güçlü olduğunu belirten Sönmez, yatırımlarını sürdüreceklerini belirtti. Sönmez Raşel'de kapasitelerini artıracaklarını sözlerine ekleyen Celal Sönmez, “Görüleceği üzere, başta çimento, turizm, tekstil, perakende ve lojistik olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde, dünya ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak büyümeye dönük stratejimiz devam ediyor” dedi.

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