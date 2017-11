Sonuç odaklı çalışma için yerinde tespit

Vatandaş ve esnafla sohbet edip sıkıntılarını dinleyen Başkan Aktaş, yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sonuç odaklı çalışma için tespitleri bizzat sahada yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Bazı mali sıkıntılarımız var, ama aşılmayacak sıkıntılarımız yok. Ekibimizle hizmet heyecanı içindeyiz” dedi.

Göreve başladığı ilk andan itibaren mevcut durumun tespitini yapmak maksadıyla Büyükşehir Belediyesi daire amirleri ve bağlı şirket yöneticileriyle yoğun bir toplantı trafiği gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, merkez dışındaki ilçelerle ilgili tespit çalışmasını Yenişehir’de başlattı. Sabah saatlerinde Yenişehir’e gelen Başkan Aktaş, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik’i makamında ziyaret etti. İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kamıl’in de katıldığı toplantıda ilçede yapılan ve devam eden yatırımlar ele alındı.

Bursa’nın bütün ilçeleriyle bütünşehir olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, göreve geldikten sonra mevcut durumu anlamaya, tespit etmeye, beraber neler yapabileceklerini planlamaya çalıştıklarını kaydetti. Tespitleri bizzat sahada yaptıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “İlçelerle ilgili startımızı Yenişehir’den verdik. Her ilçemiz bizim için önemli. Belediye Başkanımız Süleyman Çelik’in ne kadar aşkla ve şevle işini yaptığına şahidiz. Yenişehir her zaman heyecan ve beklentilerini ortaya koyuyor. Ben fotoğraf görüntüsü vermekten çok, sonuç odaklı çalışmayı seviyorum. Sorunları tespit edip, imkânlar dâhilinde neler yapabiliriz onun için çalışıyoruz. Tabiri caizse sigara kâğıdına not alıp iş yapmaktan ziyade, sorunları tespit edip onlara yönelik hamleler yapmak adına buradayız” dedi.

Osmanlı’ya başkentlik yapan Yenişehir’in ecdadın önemli izlerini taşıdığını dile getiren Başkan Aktaş, “Yenişehir’de çok önemli yatırımlar var. Hızlı tren, otoyol, organize sanayi bölgeleri, otomotiv test merkezi gibi projeler Yenişehir’in geleceği adına sevindirici. Takdir edersiniz iki buna göre de yerel yönetim olarak hamleler yapmak lazım. Caddesinde, sokağında, organize sanayisinde, her yerinde hamleler yapmak lazım. Bursa Büyükşehir olarak biz de elimizden ne geliyorsa ardımıza koymayacağımızdan emin olabilirsiniz. Bazı mali sıkıntılarımız var, ama aşılmayacak sıkıntılarımız yok. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Çok değerli devlet büyüklerimiz var. Ekibimizle hizmet heyecanı içindeyiz. Sonuç odaklı çalışacağız” diye konuştu.

“Fantezi işler peşinde olmayacağız”

Yenişehir ilçesinde devam eden ve yapılması istenen projeler hakkında detaylı bilgi sahibi olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bütün ilçelerde öncelik hangisinde ise ona önem vereceğiz. Acil olan ticarettir, şehrin ekonomisidir, sosyal hayatıdır, bu önceliklere göre hareket edeceğiz. Fantezi işler peşinde olmayacağız. Mevcut imkanlar dahilinde öncelikli projeleri hayata geçireceğiz. Bütçe gerçeklikleri içinde hayalperest olmadan sonuç odaklı neler yapabiliriz, bunun hesabı içindeyiz” dedi.

İlçe ziyaretlerini Mudanya ve Nilüfer’de de gerçekleştirmek istediğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Bütün belediye başkanlarımız seçilmiş insanlardır. Hepsinin yaptıklarına ve yapamadıklarına saygı duyuyorum. Onların iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalıştığına inanıyorum. Biz olağanüstü bir şehirde yaşıyoruz. Allah her şeyi Bursa’ya vermiş. Tarih ve ekonomi şehrinde yaşıyoruz. Her bir parçanın ve ilçenin değeri var" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, bütçenin el verdiği ölçülerde yatırım yapmaya gayret ettiklerini belirterek, “Yatırımlarımızın çoğunun Bursa Büyükşehir Belediyesi vasıtasıyla yapıldığı da bir gerçek. Bu oran İnşallah zaman içerisinde artarak devam edecektir. Bunun sözünü almak için sayın başkanımızla beraberiz” dedi.

Başkan Aktaş, Yenişehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kitap Günleri’nin de açılışını yaptı. Yenişehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’ndeki kitap stantlarını gezen Başkan Aktaş, konferans salonunu dolduran öğrencilere kendilerine bir hedef koymaları ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.