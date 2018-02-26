“Sorun Çözelim’ 53 ülkede 1 milyon 600 bin kişiye ulaştı

İnsan odaklı yönetişim anlayışıyla teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Yıldırım Belediyesi, hayata geçirdiği uygulamalarla fark oluşturuyor. ‘Mobil Uygulama’, ‘Çözüm Merkezi’, ‘Yıldırım Web TV’ gibi uygulamaların ardından hayata geçirilen ve Facebook, Twitter, Youtube, Dailymotion gibi sosyal paylaşım platformlarının yanı sıra Yıldırım Web TV’den canlı yayınlanan ‘Sorun Çözelim’ programında Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, vatandaşların sorularını cevaplıyor, taleplerini alıyor. Perşembe günleri saat 20.00’de yayınlanan program esnasında vatandaşlar soru ve taleplerini doğrudan Başkan Edebali’ye ulaştırıyor. İşitme engellilerin de programı takip edebilmesi için program işaret diliyle anında çevriliyor.

Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilen program, Avusturalya’dan Kanada’ya, Mısır’dan Rusya’ya 53 ülkede 1 milyon 620 bin 295 izleyiciye ulaştı. 371 bin 493 kişinin ortalama 10 dakika izlediği yayınlar esnasında vatandaşlar tarafından 9 bin 233 yorum yazıldı. Programda vatandaşlar tarafından iletilen istekler doğrultusunda geride kalan dönemde çok sayıda talep de kısa süre içerisinde yerine getirildi. Bursa dışında 73 ilde de takip edilen ‘Sorun Çözelim’, İstanbul, Ankara ve Kocaeli’nde en fazla oranda izlendi. Almanya, Fransa, İsveç, Avusturya, Mısır, Bulgaristan, Makedonya ve Azerbaycan başta olmak üzere 53 farklı ülkeden takip edilen yayınlar vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü. Yine yayını takip edenlerin yüzde 70’i erkek, yüzde 30 ise kadınlardan oluştu.

Yıldırım’ı büyük bir aile olarak değerlendirdiklerini ve bu ailenin bütün fertlerinin yönetimin içerisinde aktif olarak yer almasını istediklerini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Göreve geldiğimiz gün hemşehrilerimize Yıldırım’ın sakini değil, sahibi olun çağrısında bulunduk. Bu çerçevede Yıldırımlıları yönetime dahil etmek için projeler uygulamaya koyuyoruz. Teknolojik fırsatları da en iyi şekilde değerlendirmek adına başlattığımız ‘Sorun Çözelim’ programımızla yüz binlerce insanımıza ulaşıyoruz. Her programda vatandaşlarımızdan yüzlerce soru geliyor. Bunların bir kısmını doğrudan yayında cevaplıyoruz. Yayın esnasında cevaplayamadığımız sorulara ise daha sonra cevap veriyoruz. Maksadımız, en doğru hizmeti en kısa zamanda uygulamaya koyarken, hemşehrilerimizden gelen talepler ışığında şehrimizin yönetimine yön vermek” diye konuştu.