Sosyal alanlar Yıldırım’a değer katıyor

Şehrin çehresini değiştiren çalışmalarla ilçenin marka değerini yükseltecek sosyal donatı alanlarına bir yenisini daha ekleyen Yıldırım Belediyesi, Kazımkarabekir Mahallesi’ne herkesin spor yapabileceği ve çocukların doyasıya eğlenebileceği park oluşturdu. 2 bin 601 metrekare alanda oluşturulan ve bin 270 metrekaresi yeşil alan olarak planlanan çocuk oyun, spor ve dinlenme parkının içerisinde jimnastik aletleri, basketbol sahası, kauçuk zeminli yürüyüş parkuru ve kamelyalı dinlenme alanı yer alıyor. Parkın bünyesinde, 128 metrekarelik toplam inşaat alanına, 57 metrekaresi kapalı, 60 metrekaresi açık olmak üzere toplam 117 metrekare kullanım alanına sahip sosyal tesis de bulunuyor.

Parkta incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Şehirlerin potansiyeli ekonomik verilerle ölçülür. Yıldırım’ın marka değerini artırarak üretim gücünü ortaya çıkaracak en önemli verilerden biri de Yıldırım’daki ekonomik yaşamın, ticaretin ve ağırlıklı olarak hizmet sektörünün ön plana çıkarılmasıdır. Yerel yönetim olarak şehre bakış açımızda, fiziki ve kültürel alanların yanında sosyal alanlarda da insanların dinlebilecekleri ve vakit geçirebilecekleri mekanlar oluşturmak bulunuyor” dedi.

Yıldırım’da ticaretin kalbinin attığı bölgeye kazandırılan sosyal tesisten Kazımkarabekir mahalle sakinlerinin dışında tüm Yıldırımlıların faydalanabileceğini vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırım’daki üretim ağırlıklı olarak Kazım Karabekir, Yunus Emre, Duaçınarı ve Anadolu mahallelerinde meydana geliyor. Şehrin ekonomik değerini ön plana çıkaran önemli bir veri de sosyal tesislerdir. Kazım Karabekir mahallemizde, hem bölgeye hem de Yıldırım’a değer katacak 2 bin 600 metrekare alanda bir sosyal donatı alanı meydana getiriyoruz. Sosyal tesisimizin yanında çocuklarımızın eğlenebileceği, oyun oynayabileceği bir park alanı ve spor sahası, vatandaşlarımız için dinlenme alanları ve kauçuk zeminli yürüyüş parkuru da kazandırıyoruz. İnsanlarımızın hem dinlenme hem de yeme içme alanlarıyla kendilerine yeni bir buluşma noktası edineceği tesise sahip olacak. Yalnızca bölge sakinlerine değil tüm Yıldırım’a hitap eden bir sosyal tesis meydana gelecek” diye konuştu.

Mollaarap Mahallesi’nde bulunan Fevziye Parkı’nın bulunduğu alanı ve Eşrefiler Kız Yurdu olarak kullanılan Osman Fevzi Efendi Konağı’nı sosyal tesis olarak yeniden hayata geçireceklerini belirten Edebali, "75. Yıl ve Yiğitler Mahallelerimizdeki ormanlık alanı 75. Yıl-Yiğitler Mesire Alanı olarak düzenliyoruz. 75. Yıl Mahallemizin üst kısmında yer alan 50 dönümlük kısımda, içerisinde kır kahveleri, kır lokantaları, oyun alanları ve dinlenme alanları bulunan bir mesire alanı meydana getireceğiz. İnsanlarımızın aileleri ile dinlenebilecekleri sosyal alanları bu dönemde Yıldırım’a kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.