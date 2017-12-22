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22 Aralık 2017 14:48

Sosyal belediyecilikte YIL-MEK farkı

Yıldırım Belediyesi, sosyal projeleriyle farkını ortaya koymaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilikte YIL-MEK farkı

22 Aralık 2017 14:48


Yıldırım Belediyesi, kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılara yönelik geniş hizmet yelpazesiyle vatandaşların yanlarında oluyor. YIL-MEK bünyesinde hem yeni bir meslek, hem hobi kazanmak isteyen 13 bin 180 kursiyerin 85 farklı branşta eğitim gördüğünü söyleyen Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Ahşap yakma, ebru, tezhip, hat, el nakışı, el sanatları, makine nakışı ve iğne oyası gibi geleneksel sanatların yanı sıra, diksiyon, müzik, yönetici asistanlığı, yabancı dil gibi meslek edindirme kurslarımız var. Mahalle konakları bünyesinde bulunan okul öncesi eğitim birimleri bünyesinde 35 mahalledeki 58 sınıfta 102 şubede 2 bin 607 çocuk öğrenim görüyor. Böylece hem kadınların meslek sahibi olmasını sağlıyor, hem de çocuklarına bakım hizmeti vererek onların çalışmasının önündeki engelleri kaldırıyoruz” diye konuştu.


İlçeye önemli hizmetlerin çok kısa sürede kazandırıldığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ”Yaptığımız tüm hizmetleri stratejik bir şekilde planlayarak gerçekleştiriyor, ideal şehir hedefine doğru her gün yeni bir adım atıyoruz. İnsanlarımızın kültür ve sanat faaliyetlerine daha fazla katılmalarını sağlayacağız” dedi.




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