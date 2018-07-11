Sosyal hayatın kapıları bu merkezde açılıyor

Merkez, yıl boyunca yaklaşık 30 bin kişiyi ağırladı.

Olgun Gençlik Merkezi, üyelerine yeni bir hayat tarzı sunuyor. Altınşehir Mahallesi’nde yer alan merkezde çeşitli seminer ve eğitimlere katılan üyeler hem kendilerini geliştiriyor, hem de keyifli anları birlikte yaşıyor. Her hafta yaklaşık 600 üyenin ziyaret ettiği ve yıl boyunca toplamda yaklaşık 30 bin kişiyi ağırlayan Nilüfer Belediyesi Olgun Gençlik Merkezi’nde, Kasım 2017-Haziran 2018 döneminde, katılımcılara çeşitli eğitim, seminer ve geziler düzenlendi. Üyeler, kağıt katlama tekniği ile çanta yapımı, yoga eğitimi, İngilizce eğitimi, bağlama, ritim, yağlı boya resim, filografi, karakalem, ve ahşap boyama kurslarının yanı sıra, Mysia Fotoğraf Müzesi, Görükle Mübadele Evi ve İznik’in tarihi bölgelerini gezdi.

Haftada bir defa da stres, güven, aile problemleri, tükenmişlik duygusu, panik atak gibi konularda psikolojik destek hizmetlerine katıldı. Olgun Gençlik Merkezi üyelerinin talebiyle Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği koroları da kuruldu. Yağlı boya resim atölyesine katılan kursiyerler de Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve davetlilerin katılımıyla Halk Evi Sanat Galerisi’nde 71 eserin yer aldığı sergi açtı.

Bireylerin tüm yönleriyle kendilerini geliştirebilmeleri için yedi farklı seminer ve söyleşi de düzenlendi. Üyeler dönem boyunca, alanında uzmanların katılımıyla birlikte "İleri yaşta beslenme ve diyabet", "Nasıl nefes alırsan öyle yaşarsın", "Kahkaha terapisi", "Hastalık yaşta değil Kas’tadır", "Kendini tanı ilişkilerini yönet", "Bizim zamanımızda böylemiydi", "Günlük yaşamda egzersizin yer ve önemi" seminer ve eğitimlere katıldı.

Toplam alanı 3 bin 300 metrekare olan ve bahçesinde çeşitli spor aletlerini barındıran Olgun Gençlik Merkezi’nde vatandaşların sağlıklı yürüyüş yapabileceği ve stres azalttığı bilinen refleksoloji yolu, süs havuzları, küçük çaplı tarım alanı yer alıyor. 570 metrekare kapalı alanda ise, 5 adet atölye, satranç ve tavla gibi oyunların oynanabileceği hobi odaları, vatandaşların çocuk ve torunlarıyla birlikte güzel vakit geçirebilecekleri çocuk oyun alanı, mescit ve kitaplığın yanı sıra konukların şöminenin başında kitap ve gazetelerini okuyabileceği oturma alanı yer alıyor. Merkezde ayrıca stres, uyum problemleri, iletişim çatışmaları gibi konularda psiko-sosyal destek hizmetleri ile haftada bir gün sağlık taraması gerçekleştiriliyor.

Olgun Gençlik Merkezi’nin Türkiye’de, sosyal belediyeciliğin örnek çalışmalarından biri olduğunu söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Beşevler Mahallesi’nde de Olgun Gençlik Merkezi kurulması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Başkan Bozbey, "Yaşlı, genç her yaştan insana yönelik çalışmalar yürütürken olgun gençlerimizle yaşamlarının en güzel yıllarında yan yana duralım istedik. Verimli uğraşlarla, sosyal ve kültürel faaliyetlerle hayatın tadını çıkarmaları için Altınşehir Mahallemizde hayata geçirdiğimiz Olgun Gençlik Merkezi, kısa sürede yoğun talep gördü. Öğrenmenin yaşı yok anlayışıyla kurduğumuz atölyelerde, üyelerimiz dönem boyunca düzenlenen etkinliklerde yeni arkadaşlıklar kurarak, keyifli zaman geçirdiler" diye konuştu.