Sosyal konutlarda son viraj

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sosyal konutlar için talep toplanmaya başlandı.

Gemlik Belediyesi, Cihatlı Mahallesi'ne yapılan sosyal konutlar için talep almaya başladı.158 adet 2+1 konut için başvuruların 22 Eylül tarihine kadar süreceği bildirildi. Sosyal konutların tahsisi için aranan şartlar ise şu şekilde: Dar gelirli olmak (birlikte yaşayan ailenin aylık toplam net geliri, asgari ücretin iki katının %25 fazlasının -4 bin TL'nin- altında olmak), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, terör ile ilgili suçlardan, yüz kızartıcı suçlardan, cinsel taciz ve tecavüz suçlarından hüküm giymemiş olmak, Kendisinin, eşinin veya on sekiz yaşından küçük çocuklarının konutu bulunmamak ve kendisine tahsis edilecek konuttan daha değerli taşınmazı bulunmamak, en az 5 (beş) yıldan beri ve halen Gemlik sınırları içinde ikamet ediyor olmak ve başvuru tarihinde evli olmak.

Bununla birlikte vatandaşlar başvuru güncelleme formunda yer alan 9 maddeyi de kabul etmiş sayılacak. Emekli, engelli, gazi, şehit yakını veya konutların yapıldığı mahalle nüfusuna kayıtlı olanlar bu tür özel durumlarını, başvuru güncelleme formunun “özel durumu” bölümünde belirtmeleri hâlinde, bu özel durumları dikkate alınacak. Ekli başvuru güncelleme formunu doldurarak bizzat imzalayan vatandaşlar, Gemlik Belediyesi'ne kimlikleri ile bizzat teslim edecekler. Ayrıca daha önce form dolduran vatandaşların da yeniden başvuru güncelleme formunu doldurmaları gerektiği bildirildi.