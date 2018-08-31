Sosyal medya paylaşımları ele verdi, 5 kilo esrarla yakalandı

Bursa’da A.Ö. isimli bir şahıs sosyal medya hesabından uyuşturucu maddelerle yaptığı kalbin fotoğrafını paylaştı. Paylaşımı gören Bursa narkotik polisi şahsı takibe aldı. Yapılan takipte şahsın E.Ö., S.K. ve O.Ö. ile birlikte uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hem sosyal medyadan özendirici fotoğraf paylaştıkları hem de uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 4 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişinin satmak üzere hazırladıkları 5 kilo 600 gram esrar zulaladıkları adreslerde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde de arama yapan ekipler burada da 22 gram esrar maddesi buldu. 4 kişi işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şahıslardan sosyal medyada paylaşım yapan A.Ö. ile E.Ö. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, S.K. ile O.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.