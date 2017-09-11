Sosyal medyadaki tecavüz edilip öldürüldü yalanına soruşturma

Sosyal medyada yayılan yalan haber infiale sebep olurken, bu yalan haberi yayan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da 2 yıl önce işlenen bir kadın cinayetindeki fotoğrafı kullanarak sosyal medyada algı operasyonu yapan kişi hakkında işlem başlatıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, halkı galeyana getirecek yalan paylaşım üzerine soruşturmasını derinleştirdi. İlk paylaşımı yapan kişinin kimliği belirlendi. Bu kişinin İstanbul Zeytinburnu’nda oturduğu belirlenince İstanbul Polisi’ne bilgi verildi.

49 yaşındaki şüpheli hakkında, anayasal bir suç olan "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" iddiasıyla işlem başlatıldı.

Bursa polisi, sosyal medyada paylaşım yapılırken dikkatli olunmasını isteyerek, "Kötü niyetli kişilerin sosyal medyadaki algı operasyonlarının kurbanı olmayın. Ne paylaştığınıza dikkat edin. Siz de suçlu durumuna düşmeyin" uyarısında bulundu

Paylaşım yapılan bir Suriyeli’nin tecavüz ve cinayet olayının yalan ve uydurma olduğu, kullanılan görselin de İstanbul’da 2 yıl önce işlenen bir cinayete ait olduğu öğrenildi.