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09 Eylül 2017 14:06

Sosyal medyadan tanıştığı kadına yardım etmek isteyen adamın kemiklerini kırdılar

Bursa’da, sosyal medyadan tanıştığı kadına yardım etmek isteyen adam, kemikleri kırılana kadar darp edildi ve gasba uğradı.

Sosyal medyadan tanıştığı kadına yardım etmek isteyen adamın kemiklerini kırdılar

09 Eylül 2017 14:06

Yakalanan kadın ve arkadaşları adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada ismini D.G. olarak tanıtan bir kadın, E.G.S (39) isimli adamla arkadaşlık kurdu. Asıl adı K.D. (23) olan kadın, F.M. (31) isimli şahıstan alacağı olduğunu E.G.S’ye anlatarak yardım istedi. K.D. ve E.G.S, bir kafede otururken, yanlarına F.M. ve F.E. (26) isimli şahıslar geldi. Hep beraber F.M’ye ait olduğu öğrenilen Altıparmak Mahallesi’nde bulunan eve konuşmak için gittiler. Evin terasında E.G.S’ye demir sopa ile vuran F.E, “Seni öldüreceğim” diye tehditler savurarak, E.G.S’ye ait 2 adet cep telefonu, bin 200 lira nakit para ve cüzdanı gasp etti. K.D. de E.G.S’nin çantasını aldı. 4-5 saat evde rehin tutulan ve demir çubukla dövülen E.G.S’nin iki kolu kırıldı.


Olayın şüphelileri K.D ve F.M, yunus ekipleri tarafından Kuruçeşme Mahallesi’nde bulunan evlerinin önünde ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Gasp Büro Amirliği görevlilerince yapılan tahkikat sonucu K.D. ve F.M. adliyeye sevk edildi. Olayın diğer şüphelisi F.M.’nin de yakalanmasına çalışılıyor.




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