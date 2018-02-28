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28 Şubat 2018 13:12

Sow sahalara dönüyor

Bursaspor’da sakatlığı sebebiyle son 4 maçta forma giyemeyen Senegalli yıldız Moussa Sow’un görev verilmesi halinde Kayserispor maçında sahada yer alacağı bildirildi.

Sow sahalara dönüyor

28 Şubat 2018 13:12


Yeşil-beyazlı takımın devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Moussa Sow, sol kasığındaki birinci derece adale sakatlığı sebebiyle ligde son 4 maçtır forma giyemiyordu. Beşiktaş, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarında görev alamayan Sow, Kayserispor maçı öncesi takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli oyuncunun görev verilmesi halinde cuma günü sarı-kırmızılılar ile oynanacak müsabakada sahada yer alabileceği bildirildi.



Dubai’de tedavi görmüştü


İki hafta önce tedavi görmek için Dubai’ye giden ve kulüp doktoru Gökhan Özhan tarafından da Galatasaray maçında forma giyebileceği açıklanan Sow, sakatlığının tam olarak iyileşmemesi sonucu kafileye dahil edilememişti. Sakatlığı geçen Sow’un Kayserispor maçında sahada yer alması bekleniyor.




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