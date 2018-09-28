Soyal medya paylaşımları Recep İvedik 6'nın oyuncu kadrosunu ortaya çıkarıyor

Çekimleri hız kesmeden devam eden Recep İvedik 6 filminin oyuncu kadrosu yapılan sosyal medya paylaşımları ile ortaya çıkarken, Çorumlu Amir lakabı ile tanınan Amir Zakaria'nın da filmde rol aldığı öğrenildi.

Merakla beklenen Recep İvedik 6'nın çekimleri devam ediyor. Bursa'da Karacabey Longoz Ormanları'nda çekilen filmde Şahan Gökbakar, 100 bin TL harcayarak bölgeye bungalov evler yaptırmıştı. Set ortamını sır gibi saklıyordu. Sosyal medyaya düşen fotoğraflar ise izleyenlerin merakını daha arttırdı. Afrika'yı anlatan konusuyla dikkatleri üzerine çeken Recep İvedik 6 filminin oyuncu kadrosu sosyal medya paylaşımı ile yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Sosyal medya fenomeni ve YouTuber olan Çorumlu Amir lakabı ile bilinen Amir Zakaria, Recep İvedik 6'da rol alıyor. Biletinial.com ekibinin araştırmaları ve gözlemlerine göre Çorumlu Amir bir ay önce oyuncu seçmelerine katıldı. Şu anda çekimleri hala devam eden filmin Çorumlu Amir'le birlikte yavaş yavaş kadrosu gün yüzüne çıkmaya başladı. Bursa'ya adeta kamp kuran fenomen, setten paylaştığı fotoğraf ve videolarla çekimlerin gayet eğlenceli geçtiğini vurguladı.