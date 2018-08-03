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03 Ağustos 2018 14:17

Soydaş gençler Bursa’da

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘gezerek ve görerek tecrübe sahibi olmak üzere’ Bulgaristan’ın farklı bölgelerinden Bursa’ya gelen soydaş gençleri ağırladı.

Soydaş gençler Bursa’da

03 Ağustos 2018 14:17

100 kadar öğrenciye tecrübelerini aktaran Başkan Aktaş, “Gönüllerimizin bir olduğunu hiçbir kardeşimiz unutmasın” dedi.


Başkan Aktaş, Bursa Balkanlar Kültür Yardımlaşma Derneği’nin ’Biz Kardeşiz’ projesi kapsamında şehre gelen gençlerle Merinos Parkı’ndaki Gönül Dostları Sofrası’nda buluştu. Buluşmaya, AK Parti Bursa eski Milletvekili Mustafa Öztürk de katıldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 100 kadar öğrenciyle yemek yiyerek, samimi şekilde sohbet etti. Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’da Bulgaristanlı Türk gençlerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Aktaş, iki toplum arasında gönül ve kalp birlikteliğinin bulunduğunu ifade etti. Bursa Balkanlar Kültür Yardımlaşma Derneği’nin uygulamaya aldığı projede emeği geçenleri kutlayan Başkan Aktaş, “Türkiye, sadece 81 milyon kişiden ibaret değildir. Bulgaristan’dan Yunanistan’a, Kafkaslar’dan Afrika’ya kadar tüm soydaşlarımız ve dindaşlarımız bizim için çok önemlidir” diye konuştu.


Bursa Balkanlar Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Öztürk ise gösterdikleri faaliyetlerde desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Başkan Aktaş’a teşekkür etti.




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