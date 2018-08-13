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13 Ağustos 2018 12:27

Söz gençlerde

Yıldırım Belediyesi, ilçenin ve şehrin geleceğine yön verecek fikirlerin ortaya çıkması için ‘Gençlik Çalıştayı’ düzenledi.

Söz gençlerde

13 Ağustos 2018 12:27


Yıldırım Belediyesi tarafından Barış Manço Kültür Merkezi’nde 11-12 Ağustos tarihlerinde dört oturum halinde gerçekleştirilen çalıştayda gençler fikirlerini dile getirdi. ‘İyilik’ teması adı altında düzenlenen ilk oturumda yaşlılarla, çocuklarla, engellilerle, şehit ve gazi çocuklarıyla, mültecilerle ve dezavantajlı fertlerle alakalı projeler hakkında fikirler tartışıldı. İkinci oturumda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bu yıl yapılacak kutlamalar ve konserler masaya yatırıldı. Üçüncü oturumda da İdeal Gençlik Hareketi kapsamında spor faaliyetleri, yabancı dil kursları, müzik kursları ve sınavlara hazırlık kursları gibi projeler değerlendirilirken dördüncü oturumda ise tarih, edebiyat, konser, konferans, söyleşi, sempozyum ve panel gibi kültürel alanlarda yapılabilecek faaliyetler hakkında fikir yürütüldü. Programın ardından gençlere katılım belgesi takdim edildi.




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