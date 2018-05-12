Spastik engellilere başkan morali

Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören çocukları ziyaret edip, ailelerine moral verdi.

Başkan Alinur Aktaş, Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Dr. Ayten Bozkaya Spastik Engelliler Derneği’ni ziyaret etti. Aktaş, Başhekim Rüstem Rızaoğlu ve Dernek Başkanı İdris Göz’ün de katıldığı ziyarette, hastaneyi gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Hastanede kalan çocuklara oyuncak hediye eden Aktaş, çocukların aileleriyle de bir araya gelerek, sıkıntılarını dinledi.

Hastane ve dernek yönetimlerinden yapılan çalışmalarla ilgili teferruatlı bilgi alan Başkan Aktaş, “Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Spastik Engelliler Derneği, Bursa’da çok hayırlı bir hizmeti yerine getiriyor. Ziyaretimizde, hastanenin büyütülmesi gerektiğini gördük. Bununla ilgili devam eden bir proje var. İnşallah bu sürecin hızlandırılmasıyla alâkalı elimizden gelen desteği vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Spastik engelli çocuklara emek veren idarecileri, doktorları, personeli ve çocukların ailelerini tebrik eden Başkan Aktaş, “İnşallah buradaki mülkiyet ve imar sıkıntıları giderildiğinde, çok daha mükemmel bir hastane ortaya çıkacak” şeklinde konuştu.