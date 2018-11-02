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Spor Bilimleri Fakültesi'nin hocaları Badminton şampiyonu

Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları, çift bayanlarda ve karışık çiftlerde şampiyon olurken, tek erkeklerde de gümüş madalya kazandı.


Ankara'da,Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 26-28 Ekim tarihlerinde eski başkanı Prof. Dr. Faik İmamoğlu anısına düzenlenen “Masterlar ve Halk Badminton Cumhuriyet Kupası”na 24 ilden 131 sporcu katıldı. Uludağ üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim görevlisi Ayşegül Doğan, Antalya'dan katılan Zehra Certel ile birlikte çift bayanlar (WD 50) kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.


Ayşegül Doğan ile Sadettin Erol'un birlikte yarıştığı karışık çiftler kategorisinde de (XD 50) Bursa Uludağ Üniversitesi'ne altın madalya geldi. Tek erkeklerde (MS 55) yarışan Sadettin Erol, bu kategoride ise ikincilik elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

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