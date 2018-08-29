başka bir mahkemede cinsel taciz suçundan yargılandığı ortaya çıktı. Erhan K., Ali Özden’e kendini korumak için ateş açtığını söylerken, Cumhuriyet savcısı olay yerinde yapılan incelemede sanığın bu iddiasını çürüttü.

Olay, geçtiğimiz Nisan ayında Kestel ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında daha önce de anlaşmazlık olan Ali Özden ile Erhan K. mahalledeki bir marketin önünde karşılaştı. Erhan K.’nın kendisini takip ettiğini fark eden Özden markete saklandı. Erhan K. markete giren Özden’e yanındaki silahla 4 el ateş etti. Özden olay yerine çağrılan ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Özden burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken katil zanlısı olan Erhan K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Erhan K. hakkındaki iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede ilginç detaylar da ortaya çıktı. Ali Özden’in vücuduna 3 kurşun isabet ettiği yer verilen iddianamede sanığın savunmaları dikkat çekti.

"Kendimi korumak için yaptım"

Hakkında kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Erhan K. iddianameye yansıyan ilk savunmasında maktul Ali Özden ile olay günü tesadüfen karşılaştıklarını, daha önce kendisinin taciz bahanesiyle maktul ve arkadaşları tarafından darp edildiğini iddia etti. Cinayeti kendini korumak için gerçekleştirdiğini ileri süren sanık, “Biz olay günü Ali Özden ile tesadüfen karşılaştık. Ali Özden ve arkadaşları daha önce beni taciz bahanesiyle darp etmişlerdi. Olay günü de onu görünce bana ateş edeceğini düşünerek önce ben ateş ettim. Amacım öldürmek değildi ben orada kendimi korudum” diyerek kasten öldürme suçunu kabul etmedi.

Savcı "Nefsi müdafaa yoktur" dedi

Cumhuriyet Savcısı Erdinç Sev’in hazırladığı iddianamede ise sanığın olay günü maktul ile tesadüfen karşılaşmadığı, sanık dışında olay yerinde hiç kimsenin ateş etmediği ve sanık hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde cinsel taciz suçundan dava bulunduğu detaylarına yer verilerek söz konusu cinayetin nefsi müdafaa değil kasten adam öldürme olduğuna yer verildi. Sanık ilerleyen tarihlerde Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.