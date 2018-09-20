Spor için doğada buluşuyoruz

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bursa Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri, 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde Hüdavendigâr Kent Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Bursa'nın gelişen yüzünü turizm olarak belirleyen Büyükşehir Belediyesi, Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri etkinliğinde spor ve doğa tutkunlarını bir araya getirecek. Türkiye'nin en büyük faaliyetlerinden biri olan Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri'nde dağcılık, bisiklet, kano, rafting, spor tırmanış, mağaracılık, motor sporları, yelken, dalış, izcilik, kayak ve snowboard, kamp-karavan, hava sporları ve fotoğrafçılık gibi bir çok branş hem tanıtılacak hem de katılanlara yerinde deneme fırsatları sunulacak. Doğa sporlarına yönelik farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği faaliyetler dahilinde ilk 22 Eylül Cumartesi günü Tophane'deki tarihi Saat Kulesi'ne Bursalı millî sporcular bir tırmanış gerçekleştirecek. Hüdavendigar Kent Parkı'nda 28 Eylül Cuma akşamı saat 19.00'daki Vedat Bilir konseri ile başlayacak faaliyetler kapsamında hafta sonu da yine Hüdavendigâr Kent Parkı'nda Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Bursa İl Temsilciliği ile birlikte Bursalı millî sporcuların da katkılarıyla spor tırmanış yarışması tertiplenecek.

Yine parkın farklı bir odak noktası olan tenis kortlarında gösteri maçları yapılacak ve vatandaşların katılabileceği temel eğitimler verilecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu Bursa İl Temsilciği ve Bursa Bisiklet Kulübü tarafından gerçekleştirilecek olan etkinlikler dahilinde ise güvenli sürüş eğitimleri, yavaş gitme yarışması, bisiklet ile kamp gibi birden fazla organizasyon doğa dostları ile buluşacak.

Kurtarma tatbikatı

Bakut, Akut, İHH, Mağara Araştırma Derneği Bursa Şubesi ve Jandarma Arama Kurtarma personellerinin de iştirak edeceği program dahilinde Kent Parkı'ndaki köprünün kemerlerinde organizasyon boyunca arama kurtarma tatbikatlarına yönelik faaliyetler düzenlenecek. Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü kano branşı sporcularının da zaman zaman gösteriler yapacağı programda 30 Eylül 2018 Pazar günü saat 09:00 ile 12:00 saatleri arasında kano yarışması düzenlenecek. Yine Nilüfer Çayı'nın Hüdavendigâr Kent Parkı sınırları içerisinde Bakut ve Koza Dağcılık Spor Kulübü tarafından temel rafting eğitimi, Türkiye Kürek Federasyonu Bursa İl Temsilciliği ve İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Merkezi sporcuları tarafından kürek gösterileri ve de yer yer temel eğitimler verilecek.

. İHH Bursa Şubesi'nin arama kurtarma faaliyetlerinin önemli bir parçası olan arama kurtarma köpeği Marsi küçük bir gösteri yapacak. Bursa Alternatif Sporlar Kulübü'nün (BASK) trial şampiyonalarında derece alan arazi araçları ve İznik Motosiklet Kulübü'nün motosikletleri de etkinlikte gövde gösterisi yapacak. 3 gün boyunca sürecek etkinlikte karavanların da park edebileceği güvenli bir alanda oluşturulacak. İzcilik, kampçılık, bisiklet, santranç, bocce, kano, tenis, atletizm ve birçok branşta Bursa'da faaliyet gösteren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü de gün içerisinde bütün vatandaşların katılabileceği faaliyetler düzenleyecek.