Spor şehri Bursa’ya bir tesis daha

Cümle Kapı Caddesi üzerinde yapılan yatırımın açılışına Başkan Altepe’nin yanı sıra Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (BASKF) Başkanı Osman Kılıç, Ayyıldız Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tecer ve davetliler katıldı. Tesislerin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın spor şehri özelliğini güçlendiren projeleri bir bir hizmete aldıklarını söyledi. Daha sağlıklı nesiller ve daha sağlıklı toplum hedefiyle şehirdeki tesis sayısını artırırken aynı zamanda nitelikli yapılarla kentin spor vizyonunu da geliştirdiklerini kaydeden Başkan Altepe, “Spor yatırımları zincirinin bir halkası olan Ayyıldız Spor Tesisleri, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi karşısındaki alana konuşlandırıldı. 2000 metrekarelik alana kurulan tesislerde; bin 200 metrekarelik halı saha, 150 metrekarelik otopark bulunuyor. Soyunma odaları ve idari ofislerin de yer aldığı tesisler, toplam 1 milyon 300.000 bin TL’ye mal oldu. Yıldırım’a, Ayyıldız Spor Kulübü’ne ve mahallemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Tesislerin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden ve katkılarının devamını dileyen Başkan Altepe, tek hedeflerinin geleceğin yöneticileri olan gençlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlamak olduğunu kaydetti. Büyükşehir Belediyesi olarak spor yatırımlarını bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini ve Bursa’da yürüyüş mesafesinde her yere bir spor tesisi açtıklarını vurgulayan Başkan Altepe, “7’den 70’e herkesin spor yapması için bu yatırımları gerçekleştiriyoruz. Yetmedi, amatör spor kulüplerimize sahip çıkıyoruz. Sadece bizim dönemimizde amatör spor kulübü sayısı yüzde 50 arttı. Bursaspor’u kuran kulüpleri bile canlandırdık. Sağlığın reçetesi, geleceğimizin teminatı spor. Herkesi bu alanda yoğunlaşmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ise insan odaklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini, bu çalışmalardan en önemlisinin spora yapılan yatırımlar olduğunu ifade etti. Başkan Altepe’ye Yıldırım’a kazandırdığı tesislerden dolayı teşekkür eden Edebali, “Toplum olarak en büyük zenginliğimiz insan kaynağımızdır. İnsan kaynağımızın da olmazsa olmazı gençlerimiz ve çocuklarımızdır. İşlevi itibariyle direkt geleceğe hitap eden bu yatırım nedeniyle ben tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Bölgemizi için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

BASKF Başkanı Osman Kılıç da zamanında spor tesisi bakımından imrendikleri Avrupa’yı günümüzde geride bıraktıklarını söyledi. Bunda Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin payının büyük olduğunu dile getiren Kılıç, hemen hemen her mahallenin spor tesisiyle donatıldığını, 15-20 günde yeni bir spor tesisinin açılışının yapıldığını, 10 sene önce 9 bin olan sporcu sayısının da yapılan yatırımlara bağlı olarak 17 bine çıktığını kaydetti.

Konuşmaların ardından tesislerin açılışı, Başkan Altepe ve protokol mensupları tarafından kurdele kesilerek yapıldı. Açılış konuşmaları öncesinde, Ayyıldız Spor Kulübü minikler karate takımı gösteri sundu.