Spor şehri yolunda büyük adım

Kentsel dönüşümü ortak kullanım alanlarıyla destekleyen Yıldırım Belediyesi, ilçeye gençlerin beklentilerine cevap verecek tesisler kazandırıyor. Erikli Mahallesi’nde ve Emirsultan Anadolu Lisesi’nde yapımı tamamlanan spor ve sosyal tesislerinin ardından ilçeye iki yeni spor tesisi yapılıyor. Yiğitler ve Akçağlayan mahallelerinde kazandırılacak spor alanı çocukların ve gençlerin hizmetine sunulacak. Yapımında yüzde 60 seviyesine ulaşılan spor tesisi, Akçağlayan Mahalle konağının bulunduğu bölgeye inşa ediliyor.

Mahalle kültürünü geliştirmek adına çocukların yaşadıkları yer ile aidiyetlerinin oluşabileceği, enerjilerini harcayabilecekleri spor alanları oluşturduklarını hatırlatan Başkan Edebali, “Mahallelerimize konaklar, pazar alanları, parklar, spor tesisleri gibi ortak kullanım alanları kazandırarak bölgelerin değerini arttırıyoruz. Buralar mahallelilerin buluşma noktası oluyor. Özellikle gençler bizim geleceğimiz. Onların ilime, değerlerimize, kültürümüze, tarih bilincimizin gelişmesine katkı koyan, dünyadaki gelişmeleri takip eden gençler olarak yetişmelerini arzu ediyoruz. Sağlam bir düşüncenin sağlam bir bedende oluşması lazım. O sağlam bedeni de spor alanları ile çocuklarımıza sağlamış olacağız. Gençlerimiz hem değerlerimize sahip çıksınlar hem de spor yapsınlar. Aynı zamanda onların bu yapacağı sportif faaliyetler okullarındaki başarılarına da yansıyacaktır. Yıldırım 250 bin genç nüfusuyla spor için büyük bir potansiyele sahip. Var olan bu mevcut potansiyeli en iyi ve en doğru şekilde kullanarak sporda marka şehir hedefini tam anlamıyla yerine getirmek için spor tesisi yatırımlarımızı ilçemize kazandırıyoruz” dedi.