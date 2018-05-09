Spor şenliklerinde dart ve tenis heyecanı yaşandı

Uluslararası Spor Şenlikleri’nde dart ve kort tenisi heyecanı yaşandı. Mücadelelerin sonunda dereceye giren takımlar büyük sevinç yaşadı.

Uluslararası Spor Şenlikleri’nde heyecan, tüm hızıyla devam ediyor. Dart ve kort tenisi müsabakalarının yapıldığı günde takımlar, dereceye girebilmek için mücadele etti. M. Coşkunöz MTAL Spor Salonu’nda Genç Erkekler ve Genç Kızlar kategorisinde dart müsabakaları yapıldı. Turnuvaya, 11 okuldan toplam 24 takım katıldı. Büyük heyecanın yaşandığı maçlar sonunda Genç Erkekler kategorisinde Özel Çelebi Okulları A Takımı şampiyon olurken, Nur Hayati Kurtcan Lisesi ikinci, M. Coşkunöz MTAL üçüncü, Özel

Çelebi Okulları B Takımı da dördüncü sırada yer aldı.

Genç Kızlar kategorisinde de Özel Yönder Okulları birincilik sevinci yaşadı. Feriha Uyar MTAL ikinci sırada yer alırken, Görükle MTAL A Takımı üçüncü, B Takımı da dördüncü oldu.

17 takımdan 72 sporcunun bireysel ve takım olarak katıldığı 8 yaş grubu kort tenisi müsabakaları da Ahmet Erdem Anadolu Lisesi spor salonunda gerçekleşti. Bireysel Kızlar kategorisinde Hasanağa TOKİ İlkokulu’ndan Selvi Eken birinci olurken, Kültür Okulları’ndan Alisa Okumuş ikinci, Emir Koop İlkokulu’ndan Bilge Mutlu üçüncü, Görükle Hazinedaroğlu Özkan İlkokulu’ndan Ceyda Aziz dördüncü sırada yer aldı.

Takım sıralamasında da Şahinkaya Koleji şampiyonluk sevinci yaşadı. Tan Butik Özel Eğitim Kurumları ikinci sırada yer alırken, Özel 3 Mart Eğitim Kurumları üçüncü, Hasanağa TOKİ İlkokulu da dördüncü oldu.

Bireysel Erkekler kategorisinde de Görükle Hazinedaroğlu Özkan İlkokulu’ndan Arda Tavukçuoğlu birincilik kürsüsüne çıktı. Kültür Okulları’ndan Kerem Mehmetalioğlu ikinci, aynı okuldan Ömer Emre Birinci üçüncü, Final Okulları’ndan Tuğrul Eryiğit de dördüncü sırada yer aldı. Takım sıralamasında da Kültür Okulları birinci, Tan Butik Özel Eğitim Kurumları ikinci, Final Okulları üçüncü, Şahinkaya Koleji de dördüncü oldu.

Dereceye giren okullar, düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını aldı.