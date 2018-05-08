Spor Şenlikleri’nde futbol ve futsal coşkusu

Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen minikler futbol ve futsal karşılaşmaları heyecanlı geçti. Müsabakalarda şampiyonluk kazanan takımlar büyük sevinç yaşadı.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği, Uluslararası Spor Şenlikleri minikler futbol ve futsal karşılaşmaları ile devam etti. Üçevler Spor Tesisleri’ndeki çim sahada oynanan minikler futbol müsabakalarına 22 okuldan 286 öğrenci katıldı. Şenlik havasında geçen maçların ardından finalde Üçevler Şehit Faik Gökçen İlkokulu’nu 1-0 yenen Hüsnü Züber İlkokulu şampiyon oldu. Karşılaşmalarda Özel Çakır İlkokulu üçüncü, Hazinedaroğlu Özkan ilkokullu da dördüncü oldu.

Üçevler Spor Tesisleri Ek Salon’da oynanan futsal müsabakaları da yoğun ilgi gördü. Heyecanlı geçen müsabakalara 212 öğrenci, 21 takım halinde katıldı. Finalde, rakibi özel 22. Yüzyıl Okulları’nı 6-2 yenen Abdurrahman Vardar İlkokulu şampiyon oldu. Canaydın İlkokulu ikinci, Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Hakan Tan İlkokulu da dördüncü oldu. Dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını veren Uluslararası Spor Şenlikleri Tertip Komitesi Üyeleri, dereceye girenleri Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına kutladı.