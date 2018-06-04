Spor Şenlikleri’ne emek verenler ödüllendirildi

Uluslararası Spor Şenlikleri’nin gerçekleşmesinde emek veren öğretmen, okul yöneticileri ve tertip kurulu üyeleri için düzenlenen plaket töreninde konuşan Başkan Bozbey, “Önümüzdeki yıl spor şenliklerimizin uluslararası bölümünü farklı bir içeriğe dönüştüreceğiz” dedi.

26 bin 417 öğrencinin, 2 bin 300’ün üzerinde takımla yer aldığı Uluslararası Spor Şenlikleri’nin başarıyla tamamlanmasında emek verenler düzenlenen iftarda bir araya geldi. İftara, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Spor Şenlikleri Tertip Kurulu ve Yürütme Kurulu Üyeleri ile görev alan öğretmenler katıldı.

İftarın ardından düzenlenen plaket töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, spor şenliklerinin gerçekleşmesinde emek veren bütün kişi ve kuruluşlara teşekkür etti. Başkan Mustafa Bozbey, “Bu yıl 29 ayrı branşta kendi rekorumuzu kırarak 26 binden fazla çocuğumuzu şenliklerde sporla buluşturduk. Şimdiden ‘Önümüzdeki yıl spor şenliklerini nasıl daha da ileriye taşırız’ diye çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki yıldan itibaren şenliklerimizin uluslararası bölümünü farklı bir boyuta, farklı bir içeriğe dönüştüreceğiz. Ayrıca sadece öğrencileri değil, aileleri de sporun içine çekecek, çocukların aileleriyle birlikte spor yapmasını sağlayacak çalışmalar yapıyoruz” dedi.

"Çocuklara spor kültürünün aşılanmasında büyük katkısı var"

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi de Türkiye’de örnek bir etkinlik yapıldığını belirtti. Tüfekçi, “ Öğretmen arkadaşlarımın ve Nilüfer Belediye personelinin özverili çalışmaları ile sorunsuz bir organizasyon gerçekleştirdik. Çocuklarımıza spor kültürünün aşılanmasında büyük katkısı olan Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’nin 18’incisini, 28’incisini yapmak yine sizlerin gayreti ile olacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri Tertip Kurulu, Yürütme Kurulu Üyeleri ile Branş Koordinatörleri ve Branş Yürütme Kurulu Üyelerine plaketleri Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız tarafından verildi.