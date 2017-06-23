Spor Şenlikleri’ne katkıda bulunanlara teşekkür plaketi

Uluslararası Spor Şenlikleri’ne katkıda bulunan Nilüfer Belediyesi personeline, okulların idareci ve öğretmenlerine plaket verilerek teşekkür edildi.

Uluslararası Spor Şenlikleri, 20 bini aşkın öğrenciyi sporla buluşturdu. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer İlçe Kaymakamlığı, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Belediyespor ve Nilüfer Kent Konseyi ile birlikte 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen spor şenlikleri başarıyla tamamlandı. Nilüfer Belediyesi, şenliklerin amacına uygun olarak sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesinde emek verenleri unutmadı. Düzenlenen özel gecede spor şenliklerinin değerlendirmesi yapılırken, emek harcayan Nilüfer Belediyesi çalışanları ile okulların idareci ve öğretmenlerine de teşekkür plaketi verildi. Karya Davet’te düzenlenen geceye, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Pınar Göz, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Atakan Çorbacı ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selami Güllülü katıldı.

Çok sayıda okul idarecisi ve öğretmenin de yer aldığı gecede konuşan Pınar Göz, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına, şenliklerde görev alanlara teşekkür etti. Göz, gelecek yıl daha geniş katılımla Türkiye’ye örnek organizasyona imza atılacağına inandıklarını söyledi.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selami Güllülü de spora verdiği destek için Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından şenliklerde emeği geçenlere plaketleri verildi.