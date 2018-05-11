Spor Şenlikleri’nin en özel gösterilerini sundular

Uluslararası Spor Şenlikleri’ne katılan özel eğitim kurumları öğrencileri, gösterileri ile takdir topladı.

Nilüfer Belediyesi’nin tertiplediği 17. Uluslararası Spor Şenlikleri, binlerce öğrenciyle beraber coşku içinde geçiyor. Şenlikler çerçevesinde bu defa özel eğitim kurumlarında eğitim gören öğrenciler sahnedeydi. Yüzüncü Yıl Spor ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen şenliğe ilgi büyüktü.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de yer aldığı faaliyetlerde tribünler doldu. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan faaliyetler büyük alkış aldı. Gösteriler İpek Özel Eğitim Okulu ve İş Eğitim Merkezi’nin Stafet Grubu’nun gösterileri ile başladı. Ardından Nilüfer Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi ve Alaattinbey Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu öğrencileri futsal maçı oynandı. Mithat Enç Özel Eğitim Ortaokulu öğrencilerinin cimnastik gösterileri de ilgiyle izlendi.

Alaattinbey Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu öğrencilerinin step gösterisinin ardından Duyum İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu öğrencileri “Bu dünya hepimizin” şarkısını seslendirdi.

Büyük alkış alan gösteriler sonrasında öğrencilerle bir araya gelen Başkan Bozbey, hepsini tebrik etti.