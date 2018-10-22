Spor Tırmanış Balkan Şampiyonası sona erdi

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Bursa'da düzenlenen Spor Tırmanış Küçük, Genç ve Lider Balkan Şampiyonası sona erdi.

Nilüfer Belediyesi tarafından yapılan Görükle Spor Tırmanış Duvarı'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'dan 40 sporcu katıldı. Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'dan 40 sporcunun yarıştığı şampiyona Junior, Youth A ve B kategorilerinde, lider kategorilerinde gerçekleştirildi. Bulgaristan ve Romanya'nın 3, Yunanistan'ın 1 madalya aldığı şampiyonada Türk Milli Takım sporcuları bir birincilik, üç ikincilik, üçte üçüncülük madalyası alarak takım halinde ikinci olarak tamamladı.