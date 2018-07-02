Spor Tırmanış Türk Milli Takımı’na Bursa’dan 4 sporcu

Mustafakemalpaşa Dağcılık Kulübü’nden Ayşe Narmanlı, Yıldırım Belediye Spor Kulübü’nden Uğur İlerigelen İtalya’nın Arco şehrinde 27-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Büyükler Spor Tırmanış Dünya Kupası’nda, Bursa İHH Kulübü’nden Muhammet Ali Keskin, Yıldırım Belediye Spor Kulübü’nden Zeynep Begüm Çatak ise Almanya’nın Münih şehrinde 6-7 Temmuz’da yapılacak olan Küçükler Spor Tırmanış Avrupa Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Geçen sene Balkan Şampiyonası’nda 2. olan 16 yaşındaki Muhammet Ali Keskin ile ilk kez ay-yıldızlı takıma seçilen Türkiye şampiyonu 14 yaşındaki Zeynep Begüm Çatak, “Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Avrupa Kupası’nda derece almayı umut ediyoruz ”dedi.

Türkiye şampiyonu ve Milli Takım Antrenörü Recep Gür, “Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun 2018 yılı içinde düzenlemiş olduğu Türkiye şampiyonları sonucu derece alan sporcularımız dünya ve Avrupa kupasına gitmeye hak kazandı. Türkiye Dağcılık Federasyonu’na desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Sporcularla birlikte Nilüfer Belediyesi tarafından yaptırılan Görükle tırmanış duvarından çalışmalara devam Gür, başarıların devamı için daha çok desteğe ihtiyacı olduklarını sözlerine ekledi.

Tırmanış sporunun Bursa’da son yıllarda kazandığı ivmeye dikkat çeken Nazif Makas ise, yaz sezonunda Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü destekleriyle, Gürsu ilçesindeki spor salonunda spor tırmanış yaz spor okulu açılacağını bildirirken, olimpik bir spor olan dağcılık spor tırmanış branşına verdiği desteklerden ötürü başta Bursa İl Spor Müdürlüğü ve sporculara çalışma ortamı sağlayan Nilüfer Belediyesi olmak üzere sporcusundan, kulübüne emeği geçen herkese teşekkür etti.