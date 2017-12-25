Spor tırmanışçıları birincilik için mücadele etti

Gençlik Hizmetleri İl Spor Müdürlüğü spor tırmanış il birinciliği yarışmaları küçükler ve minikler kategorilerinde gerçekleşti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği iş birliğiyle Uludağ Üniversitesi Spor Salonu tırmanma duvarında hafta sonu gerçekleşen yarışmaya Bursa’dan 52 sporcu katıldı. Küçük ve minik sporcuların katıldığı nefes kesen yarışlarda, yarışmacılar kadar izleyenler heyecanlandı. Bursa İHH, Ayakizi, Nokta, Mustafa Kemalpaşa Dağcılık, DOĞADER, Yıldırım ve İnegöl Belediyesi Tırmanış Sporcuları katıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Nazif Makas yaptığı konuşmada “Bu tür yarışmalarla çocuklarımızı geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)’nin 3 Ağustos 2016 tarihinde Rio’da yaptığı toplantı sonrasında spor tırmanışın Tokyo 2020 Olimpiyatları’na eklenmesine karar vererek olimpik bir dal olmasını sağladı. Bu karar spor tırmanışına ilgiyi daha da artırarak alt yapı, antrenör ve sporcu yatırımını hızlandırdı. Bizde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Büyük çekişmeye sahne olan yarışmanın sonunda dereceye girenlere sporculara madalya verildi.