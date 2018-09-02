Diğer
Kategoriler
02 Eylül 2018 22:34

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 4.

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

02 Eylül 2018 22:34

hafta mücadelesinde Bursaspor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Negredo’ya yapılan harekette kazanılan serbest vuruşu Quaresma kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği topa Pepe kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.


10. dakikada Bursaspor çok tehlikeli geldi. Sağ kanattan bindiren Burak, savunmanın arkasına sarkan Lima’yı gördü. Bu futbolcunun şutunda Karius gole izin vermezken, Pepe, kalecisinden seken topu kontrol edip uzaklaştırdı.


17. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı kornerde iyi yükselen Pepe kafayı vurdu. Seken topa Gökhan Gönül dokunmak istedi ama son anda kaleci Okan topa sahip oldu.


31. dakikada Furkan, Pepe’den sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun kaleciyle karşıya kaldığı pozisyonda Vida kayarak çok kritik bir müdahale yaptı ve topu kaptı.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Ceyhun Sesigüzel xx


Bursaspor: Okan xxx, Barış xx, Chedjou xx, Ertuğrul xxx, Latovlevici xx, Aytaç xx, Furkan Soyalp xxx, Burak x (Yusuf dk. 29 xx), Saivet xx, Lima xxx, Stancu x


Yedekler: Muhammed, Vergini, M.Emin, Razaman, Umut Meraş, Tunay, Kembo, Umut Nayir, Sakho


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Beşiktaş: Karius xxx, Gökhan Gönül xx, Pepe xxx, Vida xxx, Adriano xxx, Tolgay xx, Medel xx, Quaresma xx, Oğuzhan x, Babel x, Negredo xx


Yedekler: Utku, Necip, Fatih, Caner, Roco, Dorukhan, Gökhan Töre, Lens, Ljajic, Larin


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Sarı kart: Medel (Beşiktaş)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç