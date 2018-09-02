Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

hafta mücadelesinde Bursaspor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Negredo’ya yapılan harekette kazanılan serbest vuruşu Quaresma kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği topa Pepe kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

10. dakikada Bursaspor çok tehlikeli geldi. Sağ kanattan bindiren Burak, savunmanın arkasına sarkan Lima’yı gördü. Bu futbolcunun şutunda Karius gole izin vermezken, Pepe, kalecisinden seken topu kontrol edip uzaklaştırdı.

17. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı kornerde iyi yükselen Pepe kafayı vurdu. Seken topa Gökhan Gönül dokunmak istedi ama son anda kaleci Okan topa sahip oldu.

31. dakikada Furkan, Pepe’den sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun kaleciyle karşıya kaldığı pozisyonda Vida kayarak çok kritik bir müdahale yaptı ve topu kaptı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Ceyhun Sesigüzel xx

Bursaspor: Okan xxx, Barış xx, Chedjou xx, Ertuğrul xxx, Latovlevici xx, Aytaç xx, Furkan Soyalp xxx, Burak x (Yusuf dk. 29 xx), Saivet xx, Lima xxx, Stancu x

Yedekler: Muhammed, Vergini, M.Emin, Razaman, Umut Meraş, Tunay, Kembo, Umut Nayir, Sakho

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Beşiktaş: Karius xxx, Gökhan Gönül xx, Pepe xxx, Vida xxx, Adriano xxx, Tolgay xx, Medel xx, Quaresma xx, Oğuzhan x, Babel x, Negredo xx

Yedekler: Utku, Necip, Fatih, Caner, Roco, Dorukhan, Gökhan Töre, Lens, Ljajic, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sarı kart: Medel (Beşiktaş)