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02 Eylül 2018 22:03

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)

Bursaspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 4.

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)

02 Eylül 2018 22:03

haftasında karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi.




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