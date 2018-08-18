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18 Ağustos 2018 20:06

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig 2.

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

18 Ağustos 2018 20:06

hafta maçında Bursaspor evindeki ilk maçında Kayserispor’u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


22. dakikada Barış Yardımcı’nın uzun topu ile kaleciyle karşı karşıya kalan Stancu, topu kale direğinin dibinden auta gönderdi.


41. dakikada Umut Bulut’un çalımlarla girdiği ceza sahasında yerden verdiği pası Barış Yardımcı son anda kornere gönderdi.


43. dakikada Aziz Behich’in uzaktan şutunu kaleci Lung kornere tokatladı.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx


Bursaspor: Harun Tekin xx, Burak Kapacak xx, Barış Yardımcı xxx, Ertuğrul Ersoy xx, Aziz Behich xx, Aytaç Kara xx, Furkan Soyalp xxx, Allano Lima xx, Stephane Badji xx, Yusuf Erdoğan xx, Bogdan Stancu x


Yedekler: Okan Kocuk, Muhammed Şengezer, Emin Sarıkaya, Emre Ünver, Ramazan Keskin, Jani Atanasov, Tunay Torun, Jires Kembo, Çağatay Yılmaz, Tomas Necid


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Kayserispor: Silviu Lung xx, Tiago Lopes xx, Jean Kana-Biyik xx, Cristian Spunaru xx, Sakıb Aytaç xx, Bernard Mensah xx, Rajko Rotman xx, Deniz Türüç xx, Tjaronn Chery xx, Silvestre Varela x, Umut Bulut xx


Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Asamoah Gyan, Levent Gülen, Şamil Çinaz, Bilal Başacıkoğlu, Hasan Hüseyin Acar, Oğuzhan Berber, Fernando Boldrin, Mert Özyıldırım, Atila Turan


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Sarı kartlar: Aytaç Kara (Bursaspor), Tiago Lopes (Kayserispor)




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